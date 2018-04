Deel dit artikel:











Pubcat Marley weer vermist Pubcat MarleyFoto: Jan-Willem Bullée, w75.nl

De Katendrechtse kat Marley is weer zoek. Zijn eigenaar heeft de kat zondagavond voor het laatst gezien. Marley is bekend gezicht op Rotterdam-Katendrecht. Hij woont aan het Deliplein, maar is net zo vaak bij espressobar Kopi Soesoe en Café de Ouwehoer te vinden. Ook daar wordt de kat gemist.

Afgelopen zomer was Marley ook al vermist. Toen was de Rotterdamse kat meegenomen naar België. Een Vlaamse vrouw had Marley op straat gezien en had de kat toen meegenomen. Dat Marley gechipt is, heeft ervoor gezorgd dat hij toen weer terug kwam naar Rotterdam. "Wij vinden het een vreemd verhaal", zeiden medewerkers van Kopie Soesoe destijds. "Je neemt wel een kat mee naar België, omdat je denkt dat hij geen baasje heeft. Gaat dan naar de dierenarts, ziet dan dat hij wel een eigenaar heeft en dan nog boos lijken omdat we je geen beloning geven."