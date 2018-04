Deel dit artikel:











Gewonde bij bedrijfsongeval in de Botlek Traumahelikopter (archief)

In de Rotterdamse Botlek is een man tijdens het werk bekneld geraakt. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische hulp te verlenen. De man is daarna naar het ziekenhuis vervoerd.

De man stond op een ponton bij de Quebecstraat. Met een grijper werd daar metalen schroot verplaatst. Dat ging mis en hij kreeg een flinke hoeveelheid zwaar metaal tegen zich aan. De man is zo snel mogelijk naar de wal gebracht en geholpen. Het is niet bekend hoe hij er nu aan toe is.