Kansloos FC Dordrecht verliest van Jong AZ

FC Dordrecht is vrijdagavond tegen een nederlaag opgelopen in Alkmaar. Tegen Jong AZ verloren de Dordtenaren met 3-1. Dordrecht keek in de 75e minuut tegen een 3-0 achterstand aan en alleen middenvelder Denis Mahmudov kon in de laatste minuut wat terug doen namens de Schapenkoppen.

Dordrecht begon niet goed aan de wedstrijd. Joerie Church kon namens de beloftenploeg van AZ in de zesde minuut de score al openen. In een weinig verheffende eerste helft kon Dordrecht verder ook geen vuist maken. Jong AZ kon daardoor de voorsprong binnen het half uur ook verdubbelen. Jamie Jacobs nam een lange bal mee met de borst en schoot hem goed binnen. Diezelfde Jacobs besliste een kwartier voor tijd de wedstrijd door de bal langs Janssen te schuiven. Denis Mahmudov deed voor FC Dordrecht een minuut voor tijd nog wel wat terug. Hij stiftte te bal mooi over de doelman van Jong AZ heen, waardoor de bal via de binnenkant van de paal binnenviel. Door de nederlaag van Dordrecht in Alkmaar staat de ploeg van Gérard de Nooijer op de twaalfde plek met 46 punten, net zoveel als Almere City, Cambuur, FC Volendam en MVV.



Scoreverloop

6' 1-0 Joerie Church

25' 2-0 Jamie Jacobs

75' 3-0 Jamie Jacobs

