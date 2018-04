De Nooijer over FC Dordrecht: 'Je kan niet denken dat het zomeravondvoetbal is'

FC Dordrecht heeft vrijdag met 3-1 verloren van Jong AZ. Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer was na afloop teleurgesteld in zijn ploeg. "Niet zozeer over de uitslag, maar we kunnen het niet op zestig of zeventig procent."

De trainer gaat het met zijn ploeg eens goed over de wedstrijd hebben. "Morgen gaan we het erover hebben. Ik vind dat niet gewoon niet kan. We zijn met z'n allen een reeks aan het neerzetten en dan kan je winnen of verliezen, maar niet op deze manier. Er staan er voorin een paar die denken dat ze niets hoeven te doen. Dan kan je een goaltje scoren, maar ik had ze alle vier wel kunnen wisselen. Ik heb me echt dood geïrriteerd op de manier hoe ze acteerden."

De Nooijer greep in de wedstrijd dan ook in. "Het resulteerde in een aantal kansen. Want het is niet zo dat we geen kansen hebben gehad. Maar het is scherpte. Ik vond het net zoals tegen Den Bosch. Dan rij je hier twee uur naartoe en dan krijg je dit. Dat heb ik ze kwalijk genomen, maar daar gaan we nog dieper op in."

