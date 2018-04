Van der Gaag over Excelsior-Willem II: 'Blij met de winst na zeperd van vorige week'

Excelsior pakte vrijdagavond drie punten tegen Willem II. Bruins en Elbers maakten de doelpunten voor de Kralingers. Door de overwinning mag Excelsior hopen op een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Trainer Mitchell van der Gaag is echter realistisch. "We moeten niet vergeten dat we onrustig beginnen."

Een aantal spelers hadden volgens de trainer last van de 5-0 nederlaag tegen Feyenoord van vorige week. "Het was in sommige fases ongelukkig. Dan kom je op 0-1 achter door een ongelukkig moment van Theo (Zwarthoed, red.). Maar maakt Mike (Van Duinen, red.) een geweldige actie en dan krijg je een penalty en zij een rode kaart en dan kan je jezelf weer in de wedstrijd spelen.

Daarna is het duidelijk een verdiende overwinning. Maar we hadden wel de 3-1 moeten maken, die kansen hebben we gehad. Dan wordt het op het einde weer wat nerveuzer en billenknijpen."

Van der Gaag is vooral blij dat zijn ploeg veerkracht heeft getoond. "Ik ben blij dat we hebben gewonnen na de zeperd van vorige week. We hebben de eerste thuisoverwinning van 2018 binnen en al één punt meer dan vorig seizoen. We hebben vandaag een aantal mijlpalen behaald. Daar mogen we trots op zijn en dat geeft een heerlijk gevoel."