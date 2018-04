Wilders: geen stemrecht met dubbele nationaliteit

Als het aan de PVV ligt, verliezen Nederlanders met een dubbele nationaliteit hun kiesrecht als ze geen afstand nemen van hun tweede nationaliteit. Ook zouden mensen met meerdere nationaliteiten zich niet verkiesbaar mogen stellen.

PVV-leider Geert Wilders wil daarvoor de grondwet aanpassen. Hij is al bezig met een initiatiefwet, zegt hij in een interview met De Telegraaf.

"Het raakt onze existentie. Er zijn veel mensen gekozen die op zijn minst de schijn van een dubbele loyaliteit hebben", zegt hij naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen eind maart.

DENK en NIDA



"Dan gaat het om DENK en NIDA, maar bijvoorbeeld ook om D66 in Dordrecht. Daar werden de nummer negen en de nummer dértig met voorkeurstemmen gekozen vanwege etnische reden."

DENK was in Rotterdam met vier zetels de grootste nieuwkomer in de gemeenteraad. NIDA behield haar twee zetels en de lokale PVV haalde maar één zetel. D66 in Dordrecht kwam uit op vier zetels.

Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2014 blijkt dat 1,3 miljoen mensen in Nederland een dubbele nationaliteit hebben. Wilders voert al langer strijd tegen mensen met een dubbele nationaliteit.