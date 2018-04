Deel dit artikel:











Tinte zamelt geld in voor Molk/MooiLellik-festival juli

De grofvuilkraakwagen in Tinte had na afloop van de traditionele rommeljaarmarkt want nagenoeg alles dat de Westvoorsne dorpsgemeenschap aan huisraad, kleding, speelgoed en andere meuk voor de Molkfest-geldinzameling, ging grif van de hand of werd weer netjes opgeborgen voor het volgende geldgaringssevenement. Voor het waarmaken van dit traditonele MôiLellik oftewel MôLk-muziekfeest, dat dit jaar overigens voor de 29ste keer in successie wordt gehouden, haalt de dorpsbevolking 1 keer per jaar alle ouwe meuk uit de kast, kist, de zoldering, kelder, het huis of 't schuurkot om een financiele bijdrage te leveren.

Met de zelfgemaakte carnavalesk-gekke en geestigkritische molk-vogelverschrikkers trekt de bevolking in feestweek de aandacht op het idyliisch gelegen gehucht dat ruim vier eeuwen gelee z'n oorsprong op het eiland vond. De bij Tintenstein aangeboden molk-meuk leverde met de uiteindelijke 25.000 euro zo'n toch een lucratieve drieduizend euro meer op dan vorig jaar voor alle organisatie-extraatjes. Al jaren fan van dit illusterrijke molk-fest deelde vloggert Jack F Kerklaan alvast in de voorpret-feestvreugd en zag ie met verbazing toe hoe men op alle mogelijke creactieve manieren hun slag probeerden te slaan.......