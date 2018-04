Niet meer gluren in Rotterdamse verborgen tuinen

Het jaarlijkse evenement Verborgen Tuinen in Rotterdam gaat dit jaar niet door. De organisatie kan niet genoeg vrijwilligers en projectleiders vinden om het themaweekend in juni door te laten gaan.

Het idee achter Verborgen Tuinen was dat iedereen achter heggen en over schuttingen kon kijken om de mooiste tuinen door heel Rotterdam te zien. De eerste editie was in 2001.

De vrijwilligers en projectleiders die de afgelopen jaren hielpen hielden er vorig jaar mee op. Nieuwe mensen vinden blijkt erg lastig, laat de organisatie achter Verborgen Tuinen zaterdag weten.

Verborgen Tuinen trok vorig jaar nog duizenden bezoekers die in 93 tuinen een kijkje konden nemen. Het bestuur kijkt komende maanden hoe het in de toekomst verder moet met Verborgen Tuinen.