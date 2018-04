Deel dit artikel:











Kom in de Kas voor 41e keer van start Foto: Marcel Antonisse (ANP)

Zo'n tweehonderd tuinders maken zich dit weekend op voor de 41ste editie van Kom in de Kas. Tijdens het jaarlijks terugkerende evenement kunnen mensen een kijkje nemen in kassen op verschillende plekken in Nederland.

Kom in de Kas is volgens de organisatie het grootste publieksevenement van de Nederlandse Glastuinbouw waarbij groente-, bloemen- en plantenkwekers de kasdeuren openen voor het publiek. Het evenement trok vorig jaar 236 duizend bezoekers, een record volgens de organisatie. Het waren er een stuk meer dan de 200 duizend waar de kwekers op hadden gerekend. Gunstig weer

De organisatie denkt dat Kom in de Kas ook dit keer een grote publiekstrekker wordt. "Het ziet ernaar uit dat het weer meewerkt", aldus een woordvoerster. De organisatie denkt dat Kom in de Kas ook dit keer een grote publiekstrekker wordt. "Het ziet ernaar uit dat het weer meewerkt", aldus een woordvoerster. "Het is exact het type weer dat wij willen hebben; niet warm genoeg om naar het strand te gaan en droog zodat er veel mensen op de fiets stappen." In onze regio doen onder meer glastuinbouwbedrijven uit Lansingerland en op Voorne-Putten mee. Wilt u een kas in de buurt bezoeken? Bekijk dan hier waar de dichtstbijzijnde is.