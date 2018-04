Het Kralingse Bos: voor veel deelnemers van de Marathon Rotterdam zal het zondag weer een beruchte plek zijn. Daar hebben veel lopers het zwaar. Maar het bos zelf heeft het ook zwaar. Hele stukken rondom de Kralingse Plas staan onder water.

Kralinger Paul Breevaart is begaan met het lot van het bos. Met de noodkreet 'Help! Het Kralingse Bos verzuipt' maakt hij de problemen aanhangig.

Wortels



"De plas gaat gewoon door. Het enige verschil is dat hier bomen staan en in de plas niet", zegt hij. "Maar permanent met je voeten in het water staan, daar heeft een boom op een gegeven moment ook genoeg van. Die legt het loodje."

Volgens Breevaart liggen er in het bos meerdere bomen die de laatste storm niet hebben overleefd. "De wortels gaan niet diep de grond in, waardoor bomen niet hechten. Het is niet om aan te zien. Je hart doet gewoon pijn."

Wandelroutes



Ook Kralingse historicus Dik Vuik maakt zich zorgen. "Het bos is ooit begonnen op poldergrond. De grond om de plas heen is opgehoogd, maar dat is niet overal gebeurd. Het gebrek aan extra grond zie je hier nu waar het water staat."

Vuik is momenteel wandelroutes aan het uitstippelen door het Kralingse Bos. "Het zou zonde zijn als de rijke geschiedenis letterlijk verwatert. Ik zie het niet zo dramatisch in, maar er moet wel iets gebeuren om te zorgen dat het bos niet achteruitgaat."

Plan van aanpak



De gemeente is momenteel een plan van aanpak aan het opstellen om de waterproblemen in het bos op te lossen. "We kijken onder meer naar wat geschikte bomen zijn", zegt Niels van Harteveld, beheerder van het bos. Wilgen kunnen bijvoorbeeld wel, maar beuken niet.

Overigens wordt niet gewacht tot het plan van de gemeente klaar is. "We doen nu al onderzoek naar het grondwater en we diepen greppels uit zodat het water weg kan", zegt Brigitte Moratis van Stadsbeheer.

Ondanks de plannen die nu worden gesmeed hoopt Breevaart dat meer mensen zich willen bekommeren om het Kralingse Bos. Wie wil meepraten of -denken kan mailen naar hartvoorhetbos@outlook.com.