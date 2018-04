Rotterdam beleeft zonovergoten NN Kids Runs en AD City Run

Rotterdam beleefde zaterdagmiddag alvast een warm voorproefje voor de marathon van zondag. Er was een loop voor kinderen, de NN Kids Run, en de AD City Run. De lopers trotseerden temperaturen van meer dan 20 graden.

Er waren voor kinderen afstanden van 1 en 2,5 kilometer. De AD City Run is een loop van 4,2 kilometer. De laatste die over de finish kwam was een imam.

De warmte was voor de lopers wel wennen. Het KNMI tekende zaterdag de eerste officiële warme dag van 2018 aan. Ook in Rotterdam werd het ruim 20 graden. In Hoek van Holland bereikte het kwik zelfs 21,8 graden.

RTV Rijnmond volgt het loopfestijn zondag op alle kanalen. Schakel vanaf 09:00 uur in op Radio Rijnmond en vanaf 13:00 uur op TV Rijnmond om niets te missen van de Marathon Rotterdam.

Volg www.rijnmond.nl om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en houd onze socialmediakanalen in de gaten voor de mooiste video's en foto's.