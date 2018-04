Carl Groeneveld vroeg:

Ik heb een vriendin die ernstig ziek is en nog maar weken of maanden te leven heeft. Ze is nog geen 65 maar heeft haar hele leven gewerkt, haar premies betaald en dus pensioen opgebouwd. Nu is de vraag: heeft zij voor de resterende tijd die ze nog te leven heeft nog recht op haar pensioen?

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.