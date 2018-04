Deel dit artikel:











Straatwijs: Roentenstraat

Een nieuwe medewerker bij het Stadsarchief gaat ons iets moois vertellen over een Rotterdamse straat. Wilma van Giersbergen is met pensioen, maar ze heeft een vervanger aangewezen en dat is Herman. En Danique Crijnen heeft met hem een straat opgezocht: de Roentenstraat in Feijenoord.

