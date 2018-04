Drukte op snelwegen door meerdere ongelukken

Het is zaterdag druk op enkele snelwegen door een reeks ongelukken. Zo was de A16 richting Rotterdam dicht bij de Moerdijkbrug. Ook was het op meerdere plekken raak op de A27.

Op de A16 gebeurden zaterdagmiddag kort na elkaar enkele aanrijdingen. Daardoor sloot Rijkswaterstaat twee rijkstroken tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. Mensen melden RTV Rijnmond dat ze een uur in de file hebben gestaan.

Even na drie uur was de weg weer vrij. "De 'kurk' is uit de A16 Breda>Rotterdam' schreef Rijkswaterstaat op Twitter. Maar het duurde nog wel even voor de file op de snelweg was opgelost.

Paardentrailer

Op de A27 richting Gorinchem sloeg rond 14.30 uur bij Lexmond een lege paardentrailer over de kop. Korte tijd kon het verkeer alleen over de vluchtstrook tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Het leidde tot zes kilometer file. Na drie kwartier was de weg weer vrij.

Bij Werkendam reden op de A27 richting Gorinchem nog twee auto's tegen elkaar. Ook daar moest een rijstrook dicht en was er een vertraging van een half uur. Tegen 16.00 uur kon het verkeer weer rijden.