Deel dit artikel:











Mannen tuigen Rotterdammer af in Apeldoorn

In Apeldoorn is een Rotterdammer (30) buiten westen geslagen door een groepje mannen. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op een kruising net buiten de binnenstad.

Het was 02.30 uur toen een vechtpartij uit de hand liep op de hoek van de Vosselmanstraat en de Wilhelmina Drukkerstraat. Omstanders sloegen alarm, maar toen de politie aankwam, waren de daders gevlogen. Getuigen vertelden dat drie mannen op de Rotterdammer in hadden geschopt en geslagen. Een van de daders zou volgens de politie "echt wat dikker zijn dan de andere twee". Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de vechtpartij is niet bekend.