Deel dit artikel:











Babylijkje gevonden in Schiedam Lichaam van een baby gevonden in Stationsstraat Schiedam (MediaTV) Lichaam van een baby gevonden in Stationsstraat Schiedam (MediaTV)

Op een balkon van een huis aan de Stationsstraat in Schiedam is zaterdag een dode baby gevonden. Het gaat volgens de politie om een kindje dat net is geboren.

Het lichaampje is rond 16:00 uur ontdekt. Wie de vader en moeder zijn van het baby'tje is nog niet bekend. De politie roept de ouders op om zich te melden. Mogelijk heeft de moeder medische zorg nodig, schrijft de politie op Twitter. Hoe lang het kindje al dood is, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het is overleden. De politie doet onderzoek, ook op de balkons van naastgelegen woningen. Bericht gaat onder de tweet verder Rechercheurs maken onder meer een 3D scan van het balkon waar het slachtoffertje is gevonden. Ook wordt de inhoud van de ondergrondse vuilcontainer bij het huis doorzocht.