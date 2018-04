Jørgensen: 'Dit seizoen niet veel gescoord voor Feyenoord'

Nicolai Jørgensen kan zondag tegen FC Twente na een heupblessure weer voor Feyenoord uitkomen. De Deense spits moest daarom vorige week de thuiswedstrijd tegen Excelsior laten gaan. "Gelukkig zijn de resterende wedstrijden op gras, dus hoop ik geen blessures meer op te lopen door kunstgras", lacht hij.

De aanvaller verwacht, ondanks dat FC Twente in een degradatienood zit, een moeilijke uitwedstrijd. "Die club heeft Ajax dit seizoen ook verslagen. We moeten voorzichtig zijn en de wedstrijd ingaan met veel verwachtingen van onszelf", aldus Jørgensen, die niet aan een vertrek bij de Rotterdammers denkt.

"Ik ben teleurgesteld dat ik dit seizoen niet veel heb gescoord", zegt de spits, die dit jaar in de eredivisie nog maar acht keer trefzeker was. Jørgensen kende in de privésfeer ook een moeilijke tijd, maar hij vertelt dat dit eenmaal in het leven van een voetballer gebeurt. "Mijn vorm was de eerste tweeënhalve maand van dit seizoen ook niet goed genoeg. Waarom weet ik niet, maar ik heb er hard aan gewerkt. Sommige dingen kun je niet uitleggen."

Hoe Jørgensen zijn doelpuntenaantal wil verbeteren, vertelt hij onder andere in het bovenstaande interview met Dennis van Eersel.