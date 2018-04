Faik verlaat Excelsior na dit seizoen

Hicham Faik vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Excelsior. De middenvelder van de Kralingers is in het bezit van een aflopend contract. Ferry de Haan, algemeen directeur van de Excelsior, bevestigt tegen RTV Rijnmond dat de club hem geen aanbieding heeft gedaan.

"Faik is na dit seizoen vrij om te gaan en staan waar hij wil", aldus De Haan over de aflopende verbintenis van de middenvelder, die dit jaar vijf keer scoorde. "We hebben aan Faik wel onze ideeën over hem verteld." Verder meldt De Haan dat PEC Zwolle contact met Excelsior heeft opgenomen over spits Mike van Duinen, die nog een contract heeft voor één seizoen bij de Kralingers.

Daarnaast liet de algemeen directeur van de Rotterdammers weten dat Wout Faes, die gehuurd wordt van de Belgische club Anderlecht, voor komend jaar 'een interessante speler' voor Excelsior is. "We willen deze ploeg zoveel mogelijk bij elkaar houden", aldus De Haan. Er is nog geen gesprek met de ploeg uit Brussel geweest.





'Nemen de tijd voor nieuwe trainer'

Excelsior is ook nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De Haan zegt dat er momenteel geen nieuws te melden is over de opvolger van coach Mitchell van der Gaag: "Het is moeilijk aan te geven wanneer dat wel het geval is. We nemen de tijd."