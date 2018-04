Amateurvoetbal: Kuyt met Quick Boys onderuit bij rentree

Dirk Kuyt heeft zaterdag bij zijn rentree als voetballer voor Quick Boys in de derde divisie een nederlaag geleden. De oud-aanvoerder van Feyenoord verloor met de Katwijkers in eigen huis met 2-0 van Jong FC Groningen.

Kuyt liep dit seizoen stage bij het eerste elftal van de blauw-witten, maar door een spitsenprobleem trok de Katwijker zijn voetbalschoenen weer aan. Hij speelde negentig minuten mee bij Quick Boys.

ASWH verloor in Friesland met 3-1 van ONS Sneek. Lars Bosscha maakte het enige doelpunt voor de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht, die de wedstrijd beëindigde met negen man. Peter de Lange en Mels van Driel mochten van de scheidsrechter eerder gaan douchen vanwege twee rode kaarten. ASWH is de nummer elf van de derde divisie zaterdag met 34 punten uit 27 duels.

Capelle pakte in eigen huis een punt tegen DVS '33 Ermelo (1-1). Olaf van der Sande scoorde voor de thuisploeg uit een strafschop. De groenhemden knokken na 27 confrontaties nog altijd om lijfsbehoud en hebben als de nummer zestien van de competitie 24 punten.

Spijkenisse maakte een 2-0 achterstand tegen hekkensluiter Magreb '90 ongedaan, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Sander Barragan en Michael van Dommelen waren trefzeker voor het team van coach Peter Wubben. Spijkenisse is vijftiende met 27 punten uit 27 wedstrijden.

Tweede divisie

Excelsior Maassluis kwam op bezoek bij HHC Hardenberg niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Redouan Omar Ouali maakte het doelpunt voor de Tricolores. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk staat na 27 wedstrijden op de achtste plaats met 39 punten.

Barendrecht boekte op sportpark De Bongerd een 4-2 overwinning tegen GVVV uit Veenendaal. Bas Mourits (2x), Navajas Sanchez en Yorik van Deelen waren de doelpuntenmakers van de thuisploeg. De wit-roden blijven na 27 wedstrijden vierde met nu drie punten meer: 49 in totaal.

Jong Sparta komt zondag op Het Kasteel in actie tegen VVSB.

Hoofdklasse A

RVVH heeft in de derby tegen Smitshoek drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie (2-1). Guytano dos Santos schoot de Ridderkerkers op een 1-0 voorsprong, maar Erwin Bravenboer maakte namens de Barendrechters uit een penalty gelijk. In de laatste minuut tekende Wouter Swart namens de thuisploeg voor de 2-1.

Ondanks deze overwinning RVVH is met 23 punten uit 25 wedstrijden nog altijd vijftiende. Smitshoek (dertiende) heeft hetzelfde aantal punten, maar speelde drie duels minder dan de Ridderkerkers.

Rijsoord kon op bezoek bij FC 's-Gravenzande niet winnen. De Westlanders waren met 3-0 te sterk voor de Ridderkerkse formatie, die na 25 wedstrijden zich op de twaalfde plaats bevindt met 24 punten.

Zwaluwen verloor op bezoek bij Achilles Veen met 2-0. De Vlaardingers staan op de negende plaats met 31 punten uit 23 duels.

SteDoCo pakte in Amsterdam drie punten tegen AVV Swift (0-1). Jay-Jay Meierdres produceerde de enige goal voor de ploeg uit Hoornaar. Het team van coach Frans Adelaar vindt zichzelf terug op de derde plaats met 47 punten uit 24 wedstrijden.