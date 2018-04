Deel dit artikel:











Blaak de sterkste in Winsum Chantal Blaak

Wielrenster Chantal Blaak uit Zuidland heeft zaterdag in Winsum de vierde etappe gewonnen in de Healthy Ageing Tour. De wereldkampioene won de etappe van 143 kilometer, die startte in Hoogland, met overmacht de sprint.

Kirsten Wild ging als eerste aan, maar Blaak kwam er in de straten van Winsum hard overheen. De Zuidlandse kon dus al voor de streep juichen. Monique van de Ree eindigde als derde. Amy Pieters, die als vierde eindigde, leidt met nog één rit te gaan het klassement. Blaak achtervolgt op de tweede plaats met 22 seconden.