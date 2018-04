Visarenden terug in de Biesbosch

Boswachter Thomas van der Es is een tevreden man. De visarenden zijn terug in de Biesbosch, zo heeft hij gezien. Wel hebben de enorme roofvogels door het late voorjaar wat langer op zich laten wachten.

"Vogelspotters zagen de eerste pas op 4 april. Vorig jaar vertoonden de visarenden zich al op 26 maart", zegt Van der Es.

Tot nu toe zijn twee stelletjes in de Biesbosch gezien, een bij het boomnest en het andere bij het nest in de hoogspanningsmast in de Dordtse Biesbosch.

"De vogels zijn al druk in de weer. Ze fatsoeneren de nesten, paren en vliegen af en aan", zegt Van der Es. "Het ziet er weer vertrouwd uit. En dan te bedenken dat het gebied een paar jaar geleden nog absoluut ongeschikt was voor de vogels."

De visarenden hebben de afgelopen maanden overwinterd in het westelijk deel van tropisch Afrika. Als eerste keren nu de volwassen arenden terug.

Van der Es verwacht de komende tijd nog visarenden die op doorreis zijn naar bijvoorbeeld Scandinavië. Ook de jongen die vorig jaar zijn uitgevlogen kunnen nog langskomen. Maar zij zijn nog te jong om aan een nest te beginnen.

Derde vogel

"Heel bijzonder is dat er bij het stelletje op het boomnest een derde vogel is gezien. Normaal zou die onmiddellijk worden weggejaagd. Geen idee waarom die derde vogel mocht blijven zitten", zegt Van der Es.

Stiekem hoopt de boswachter op nóg een nest in de Biesbosch. Het gebied is volgens hem groot genoeg voor drie tot vier stelletjes.

Maar er zou ook een koppeltje kunnen opduiken in de Hoeksche Waard of bij het Haringvliet. "Maar de Biesbosch ligt toch het meest voor de hand."