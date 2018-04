Deel dit artikel:











Meerdere keren tegen het verkeer in maar geen bekeuring Foto: Politie Rijnmond-Oost

Een kersverse autobestuurder moet vrijdagnacht in Capelle aan den IJssel met het zweet in zijn handen hebben rondgereden. De jonge automobilist was de weg kwijt en reed meerdere keren tegen het verkeer in.

Agenten zagen hem tobben op de Hoofdweg in Capelle. De bestuurder reed twee keer tegen het verkeer in. En na "een korte pitstop" bij een fastfoodrestaurant deed hij het opnieuw, schrijft de politie op Facebook. Dit keer had de jongen in de gaten dat hij aan de verkeerde kant het parkeerterrein was afgereden. Hij probeerde zijn fout te herstellen, maar deed dat door opnieuw tegen het verkeer in te rijden. De politie besloot hem te laten stoppen. Het bleek dat de automobilist nog maar een dag zijn rijbewijs had. De agenten hadden een goed gesprek met de jongen en hielpen hem tot slot een eindje op weg. "Waarop geen bekeuring?", legt de politie Rijnmond-Oost uit op Facebook. "Er was ten tijde van het incident geen ander verkeer op de weg aanwezig. Er deden zich dan ook gelukkig geen gevaarlijke situaties voor."