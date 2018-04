Mühren de held bij krankzinnige ontsnapping Sparta

Sparta heeft zaterdag tegen VVV-Venlo goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De Rotterdammers versloegen de Limburgers op Het Kasteel met 3-2. Grote held was Robert Mühren, die vlak voor tijd twee doelpunten maakte.

De Rotterdammers begonnen furieus aan het duel tegen de Limburgers. Binnen vijf minuten had de Kasteelclub al precies een handvol kansen. De grootste mogelijkheden waren voor Paco van Moorsel (schot op de paal) en meermaals Robert Mühren (waaronder een bal op de lat), die echter geen doel troffen. Sparta was in het eerste kwartier de baas over VVV-Venlo, dat daarin niets te vertellen had.

Na negentien minuten was het wel raak voor Sparta. Een prachtige aanval via verschillende schijven eindigde bij Soufyan Ahannach, die van dichtbij doelman Lars Unnerstall van VVV-Venlo verschalkte (1-0). Sparta leek op rozen, maar kwam drie minuten na de openingstreffer goed weg toen een knal van Danny Post via de onderkant van de lat niet in het Rotterdamse doel stuiterde.

Vlak voor rust gaf Sparta de voorsprong weg. Eerst was er een heldenrol voor Jannik Huth die fraai een strafschop van Clint Leemans keerde, maar de Duitse doelman ging nauwelijks twee minuten later in de fout op een (houdbaar) afstandsschot van diezelfde Leemans (1-1).

Heldenrol Mühren

In de tweede helft was het VVV-Venlo dat sterk uit de kleedkamer kwam. Vlak na de rust miste Torino Hunte echter een grote kans voor de Limburgers. Vier minuten later keek Sparta wel tegen een achterstand aan. Leemans zag zijn afgeweken vrije trap tegen de netten belanden (1-2).

Ralf Seuntjens had drie minuten na de voorsprong van VVV-Venlo de wedstrijd op slot moeten gooien, maar hij stuitte met zijn inzet op de uitgestoken voet van Huth. Enkele momenten daarna liet Sparta voor het eerst aanvallend van zich horen. Sander Fischer kopte een hoekschop van Loris Brogno op de paal.

Na de voorsprong van VVV-Venlo creëerden beide teams weinig kansen. Acht minuten voor tijd bracht Sparta de spanning terug in de wedstrijd. Mühren, die aan het begin van de eerste helft goede kansen kreeg, jaagde de bal keihard achter Unnerstall (2-2). Het bleek niet de laatste treffer van de Volendammer. In de laatste minuut van de officiële speeltijd tekende Mühren voor de 3-2 aan.

Sparta - VVV-Venlo 3-2 (1-1)

19' 1-0 Soufyan Ahannach

43' 1-1 Clint Leemans

52' 1-2 Clint Leemans

82' 2-2 Robert Mühren

90' 3-2 Robert Mühren

Bijzonderheid: Jannik Huth stopte een strafschop van Clint Leemans (41')

Opstelling Sparta: Huth; Holst, Fischer, Vriends, Nelom (45' Floranus); Sanusi, Mühren, Van Moorsel (72' Friday); Verhaar (45' Brogno), Kramer, Ahannach