Zaalsporten: winst voor Sliedrecht Sport De Basis, de sporthal van Sliedrecht Sport

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben zaterdagavond in De Basis tegen Coolen-Alterno geen fout gemaakt. De blauw-witten wonnen het duel in de kampioenspoule van de eredivisie in drie sets met 3-0 van de ploeg uit Apeldoorn (25-19, 25-15, 26-24). Het team van trainer Matt van Wezel was al zeker van een plaats in de finale om de landstitel.

In de kampioenspoule staat Sliedrecht Sport met 28 punten uit acht duels stevig op de eerste plaats. VC Sneek achtervolgt op de tweede plek met tien punten. Basketbal

Forward Lease Rotterdam Basketbal wonnen op bezoek bij Den Helder Suns voor de tweede keer op rij. In Noord-Holland waren de groenhemden met 86-77 te sterk. De formatie van coach Armand Salomon had zich afgelopen donderdag tegen Aris Leeuwarden al verzekerd van de vijfde plaats van de dutch basketball league. De Rotterdammers moeten nog drie reguliere competitieduels afwerken totdat de play-offs beginnen. Waterpolo

De regionale waterpoloploegen leden allemaal nederlagen. ZPB H&L Productions ging in eigen huis met 11-7 onderuit tegen Polar Bears uit Ede. De vereniging uit Barendrecht bezit in de eredivisie heren de negende plaats met 26 punten uit 21 confrontaties. UZSC uit Utrecht won in Rotterdam met 13-6 van SVH, die als nummer twaalf van de competitie elf punten pakten uit 22 duels. In de play-offs van de eredivisie dames waren de vrouwen van ZPB H&L Productions dichtbij een zege tegen het vrouwenteam van Polar Bears, maar de Barendrechters verloren het tweede best-of-three-duel met 9-8. Zij zijn dus uitgeschakeld om het kampioenschap.