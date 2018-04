Deel dit artikel:











Mühren na geweldige slotfase Sparta: 'Deze ontlading zelden meegemaakt' Robert Mühren

Robert Mühren was zaterdagavond met zijn twee late treffers voor Sparta tegen VVV-Venlo (3-2) de man van de wedstrijd. Deze drie punten had de Kasteelclub hard nodig in de strijd tegen degradatie. "Niet normaal! Ik heb hier geen woorden voor", lacht de doelpuntenmaker.

Na de wedstrijd gaf Mühren toe dat Sparta even de weg kwijt was toen VVV-Venlo de 2-1 maakte. "Ik zat er ook een beetje doorheen. Ik probeerde dingen, maar het lukte niet. Uit het niets maakte ik 2-2 en dat gaf ons zoveel vleugels", zegt de man van de wedstrijd. "Die ontlading bij de 3-2 heb ik zelden meegemaakt." Deze overwinning is een opsteker voor Sparta, erkent Mühren. Hij verwijst naar de andere uitslagen op de eredivisievelden, zoals de overwinning van Roda JC tegen PEC Zwolle: "We moesten winnen. Dat was het enige wat telde." Wat Mühren nog meer te vertellen had na de overwinning tegen VVV-Venlo, zie je in het bovenstaande interview met Dennis Kranenburg.