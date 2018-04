Warme editie marathon Rotterdam voor de boeg

Met Khalid Choukoud als Nederlandse blikvanger gaat de 38e editie van de marathon van Rotterdam om 10.00 uur van start op de Schiedamsedijk aan de voet van de Erasmusbrug. De hardloper krijgt een "speciale behandeling", mede omdat zijn naaste rivalen Abdi Nageeye en Michel Butter niet meedoen.

Choukoud (32) loopt voor de derde keer in Rotterdam en heeft maar één doel, zijn persoonlijke toptijd van 2.10.52 verbeteren.

Knap warm

De organisatie heeft de 16.000 deelnemers gewaarschuwd voor de verwachte warmte. Luchtige kleding is het advies aan de hardlopers, evenals goed drinken voor en tijdens de marathon.

Volgens weerman Ed Aldus is de lente nu echt goed van start gegaan: "Vandaag zijn er flinke perioden met zon, er trekken ook af en toe wat wolkenvelden over de regio en het wordt weer knap warm voor de tijd van het jaar. In Rotterdam 20 graden en ten oosten van Rotterdam temperaturen van 21 tot 22 graden."

De finish van de winnaar wordt even na 12.00 uur verwacht, nog wel op de vertrouwde Coolsingel. In de uren daarna trekken de amateurlopers over de finish.