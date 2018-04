Boëtius, Berghuis en Jørgensen schieten Feyenoord langs noodlijdend FC Twente

Feyenoord heeft zondag de uitwedstrijd tegen FC Twente met 1-3 gewonnen. Jean-Paul Boëtius zette de Rotterdammers in de 18e minuut op voorsprong. Keeper Brad Jones gaf vier minuten later de voorsprong weer weg, hij schoot de bal in de voeten van Adam Maher, die de gelijkmaker kon maken. Steven Berghuis en Nicolai Jørgensen bezorgden Feyenoord in de tweede helft de overwinning.

FC Twente begon zeer fel aan de wedstrijd. Tom Boere kreeg na minder dan een minuut dan ook al een gele kaart na een elleboogstoot ten opzichte van Jan-Arie van der Heijden. Het heilige vuur leek bij de ploeg uit Enschede daarna aanwezig. Meer dan dreigend werd de ploeg van Marino Pusic echter niet.

Niks aan de hand, toch 1-1

Feyenoord kwam hoe langer de eerste helft duurde, steeds beter in de wedstrijd. Langzaamaan begon de felheid van Twente weg te vloeien er daar profiteerden de Rotterdammers van. In de 18e minuut gaf Toornstra na een goede combinatie een gevoelig lobpassje op Boëtius. Hij schoot de bal vervolgens achter doelman Drommel.

Feyenoord ging vervolgens op zoek naar de 0-2. Maar Brad Jones gooide roet in het eten. Hij speelde de bal zomaar in de voeten van Adam Maher, die daarna makkelijk kon binnenschuiven. Door dat doelpunt kwam Twente beter in de wedstrijd, maar bleef de stand bij rust haken op 1-1.

Goed begin van tweede helft

De ploeg van ‘Gio’ begon de tweede helft daarna goed. Via Nicolai Jørgensen kreeg de ploeg een 100 procent kans. Maar hij wist de voorzet van Jens Toornstra niet binnen te schieten. Steven Berghuis was de man die de wedstrijd weer openbrak. Door een goede combinatie met El Ahmadi kwam de buitenspeler vrij in het strafschopgebied. Op de voor hem karakteristieke wijze schoot hij de bal vervolgens met gevoel in de linkerhoek.

Wedstrijd beslist

Ondanks dat Twente wat aandrong was het Feyenoord dat zo’n tien minuten voor tijd de wedstrijd kon beslissen. Berghuis combineerde in het strafschopgebied met Van Persie, die de bal gaf op aanvoerder El Ahmadi. Hij maaide over de bal heen, maar hem toch bij spits Nicolai Jørgensen, die met de hak door de benen van Joël Drommel, de 1-3 kon maken.

FC Twente probeerde nog de 3-2 te forceren, maar dat lukte de ploeg niet meer. Feyenoord staat door de overwinning op FC Twente nog steviger op de vierde plek, met vijf punten voorsprong op FC Utrecht.

Opstelling Feyenoord

Jones, Diks, Van Beek, van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra (Van Persie 64'), Vilhena; Berghuis, Jørgensen (Amrabat 81'),Boëtius (Larsson 63')

Scoreverloop

18' 0-1 Jean-Paul Boëtius22' 1-1 Adam Maher67' 1-2 Steven Berghuis75' 1-3 Nicolai Jørgensen