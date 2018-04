Deel dit artikel:











'God zegene de marathon van Rotterdam!'

Ongeveer vijftig lopers en fans van de marathon van Rotterdam begonnen de dag in de gereformeerde kerk bij het Hofplein. Wim de Groot hield een speciale dienst in de kerk om de lopers in te zegenen.

Op hardloopschoenen en in korte broek kwamen de meeste lopers samen met supporters om 08:00 uur naar de kerk aan de Simonstraat. Na afloop van de dienst kwamen de lopers naar voren en kregen door De Groot een speciale zegening. Ongeveer 16.000 lopers doen mee aan de 38e editie van de marathon van Rotterdam. Om 10:00 uur was de start op de Schiedamsedijk aan de voet van de Erasmusbrug. De organisatie heeft de deelnemers gewaarschuwd voor de warmte. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Luchtige kleding is het advies aan de hardlopers, evenals goed drinken voor en tijdens de marathon.



