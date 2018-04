Veel veiligheidsmaatregelen rond marathon Rotterdam

Net als voorgaande edities zet de gemeente extra veiligheidsmaatregelen in rond de marathon van Rotterdam. Het parcours van de 38e editie is afgeschermd door allerlei obstakels zodat er geen ongeoorloofde zware voertuigen kunnen komen.

Her en der blokkeren vuilniswagens de toegangswegen. Medewerkers van Stadsbeheer blijven bij de wagens in de buurt, zodat hulpdiensten als dat nodig is wel van de weg gebruik kunnen maken.

Andere open plekken richting het publiek zijn afgeschermd door betonnen vaste obstakels. De marathon ging zondagochtend om 10:00 uur van start. In de loop van de middag finishen de deelnemers.

RTV Rijnmond brengt de marathon de hele dag live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.