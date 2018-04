Choukoud stapt uit NN Marathon Rotterdam

Khalid Choukoud is uit de Marathon van Rotterdam gestapt. Bij het 36 kilometerpunt besloot de Nederlander na overleg met zijn coach en de wedstrijdleiding om de race niet te voltooien.

Een enorme klap voor de Nederlander die fit aan de start begon, maar na een valpartij in de eerste meters gehavend verder moest. Choukoud had zelf gehoopt op een tijd onder de 2.10.00, maar dat zit er helaas voor de Nederlander niet in.

Choukoud gaf aan toch veel last te hebben van zijn valpartij in de eerste meters. Hij had last van zijn schouder en kon daardoor lastig zijn natuurlijke bewegingen met zijn arm maken.

Beste Nederlander

Choukoud werd gezien als topfavoriet voor de titel beste Nederlander. De Nederlander liep ook lange tijd als beste Nederlander vooraan, maar door zijn opgave is Edwin de Vries als eerste Nederlander over de streep gekomen. De Vries liep een persoonlijk beste tijd van 2.17.47.