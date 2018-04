Deel dit artikel:











Kipkemoi verrast met zege bij NN Marathon Rotterdam Kenneth Kipkemoi (Bron: ANP - Robin Utrecht)

Kenneth Kipkemoi is zondag verrassend de winnaar geworden van de 38e editie van NN Marathon Rotterdam. De debutant uit Kenia kwam in een tijd van 2.05.43 over de finish.

Oud-winnaar Abera Kuma eindigde als tweede. De derde plaats was voor Ethiopiër Kelkile Gezahegn, die na 35 kilometer in het Kralingse Bos ging versnellen. Hij sloeg een gat ten opzichte van landgenoot Mule Wasihun, maar uiteindelijk kwamen Kipkemoi en Kuma er nog overheen. Khalid Choukoud, die gezien werd als de grote favoriet voor de beste Nederlandse tijd, moest na 36 kilometer opgeven. Hij stapte vorig jaar ook al eerder uit de marathon van Rotterdam vanwege blaren. Edwin de Vries was de beste Nederlander in 2.17.46. Bij de vrouwen won ook een Keniaanse. Visiline Jepkesho finishte in een tijd van 2.23.47.