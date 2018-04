Agent lost waarschuwingsschot in Vlaardingen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Vlaardingen een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van drie jongens van 15, 16 en 17 jaar.

Agenten waren getipt dat één van hen iets had wat op een vuurwapen leek. Toen de jongens er op de Van Hogendorplaan vandoor gingen en niet luisterden naar bevelen van de politie werd het waarschuwingsschot gelost.

Een patroonhouder en munitie voor een balletjespistool zijn in beslag genomen. Een of twee andere jongens wisten tijdens de achtervolging in Vlaardingen te ontkomen.