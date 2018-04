Kadiks (Directeur NN Marathon Rotterdam): 'Weer bewezen dat Rotterdam een kweekvijver van talent is'

Mario Kadiks, directeur van de NN Rotterdam Marathon, was zondag na de finish van 'zijn marathon' enthousiast. "Geweldig. We wilden een spannende wedstrijd met snelle eindtijden en dat is ook wat je hebt kunnen zien."

De debuterende Kenneth Kipkemoi won uiteindelijk. "Hij was al getipt als een heel sterke loper. Dat is ook de reden dat we hem hebben gehaald. Tevens wordt weer bewezen dat Rotterdam een kweekvijver is van aankomend talent. Zie hier; de winnaar."

Kadiks is tevreden over heel de race. "We genoten met volle teugen, met name vanwege de spannende wedstrijd. Je zag vier lopers heel mooi met elkaar duelleren op het laatste moment, én het is een heel mooie winnaar."

De marathon startte dit jaar bij de Erasmusbrug. En dat beviel Kadiks. "We hadden daar zelf al een beeld van. Wat we voor ons zagen, is uiteindelijk ook werkelijkheid geworden. Ik ben erg blij met hoe het gegaan is."

Luister hierboven heel het interview. Kadiks vertelt daar onder andere nog over de valpartij bij de start.