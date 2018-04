HC Rotterdam in tweede helft langs Almere

HC Rotterdam heeft zondagmiddag met 5-4 gewonnen van HC Almere. De Rotterdamse equipe komt zo na zeventien wedstrijden op 32 punten en staat daarmee op een, voorlopig, vijfde plaats. Het verschil met plek vier, dat recht geeft op de play-offs, is 6 punten. HC Rotterdam heeft echter nog wel een wedstrijd te spelen.

De ploeg van Albert Kees Manenschijn keek bij de rust nog tegen een achterstand aan van 2-3, maar wist zich na de rust toch op te richten. Jeroen Hertzberger, die in de eerste helft ook al scoorde, zorgde uit een strafbal voor de 3-3. Vervolgens bereidde Seve van As, met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd, en Thijs van Dam de score uit naar 5-3. Almere scoorde in de slotfase via Terrance Pieters nog de 5-4, maar de overwinning kwam voor Rotterdam niet meer in gevaar.

Scoreverloop

0-1 Stijn Jolie

1-1 Seve van As (SC)

1-2 Stijn Jolie (SC)

2-2 Jeroen Hertzberger

2-3 Stijn Jolie

RUST

3-3 Jeroen Hertzberger (SB)

4-3 Seve Van AS

5-3 Thijs van Dam

5-4 Pieters (SC)