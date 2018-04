Buurt geschokt na vondst babylijkje in vuilniszak

Bewoners van de Schiedamse flat waar gisteren een babylijkje werd aangetroffen op een balkon reageren geschokt op de lugubere vondst. "De navelstreng zat nog aan het lichaampje", aldus een vrouw die verder anoniem wil blijven.

De overleden baby zat in een vuilniszak op een balkon van een flatwoning. Volgens de vrouw zijn de bewoners een gescheiden vrouw en twee volwassen kinderen. Een jonge vrouw en man van in de twintig.

"Ik vroeg aan de overbuurvrouw wat er aan de hand was en ze heeft gezegd dat zijzelf de politie heeft gebeld omdat ze een vuilniszakje met een kindje erin had gevonden. Dat was wel even schrikken."

Volgens de politie zijn de bewoners meegenomen naar het politiebureau om gehoord te worden. De politie maakt zich zorgen over de ouders van het pasgeboren kindje "vooral om de moeder, die mogelijk medische of psychische zorg heeft", aldus de leider van het onderzoek.