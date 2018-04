Deel dit artikel:











Gio: 'Wedstrijd in de eerste helft kunnen beslissen' Giovanni van Bronckhorst tevreden met de drie punten

Feyenoord trainer Giovanni van Bronckhorst was na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Twente tevreden over de prestatie van zijn ploeg, maar vond wel dat het duel eerder beslist had moeten worden. "We hadden in de eerste helft de wedstrijd al kunnen beslissen."

"We geven FC Twente een goal cadeau vandaag, dat mag niet gebeuren op dit niveau", zegt van Bronckhorst. "De eerste helft had je de wedstrijd al kunnen beslissen, in die fase geef je het geloof echter aan Twente, waardoor het stadion erachter gaat staan. Daardoor wordt het moeilijk voor ons." Van Bronckhorst was wel tevreden over hoe zijn ploeg het duel in de tweede helft naar zich toe trok. De rol van invallers Robin van Persie en Sam Larsson was daarin belangrijk. "Met de wissels kregen we meer aanvallende impulsen, de ruimtes werden groter en Twente had moeite om dat te verdedigen", verklaard de coach zijn wisselbeleid. Bekijk het volledige interview met Van Bronckhorst hierboven.