Politie trekt wapen vlakbij finish marathon Rotterdam Archieffoto, Thijs Kern

De politie is zondagmiddag in actie gekomen in het centrum van Rotterdam, omdat vermoed werd dat daar een auto met daarin een vuurwapen rondreed. Maar in de buurt van de finish van de marathon is niets gevonden.

Op de kruising Westblaak - Hartmannstraat werden zes personen volgens de Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV) aangehouden. De mannen zaten in de verdachte auto. Ze moesten uitstappen en werden gefouilleerd. Daarbij zaten ze geknield, met hun handen op hun hoofd. Agenten hielden hen onder schot. Een wapen werd niet gevonden. De zes mannen mochten daarna doorrijden. Volgens een politiewoordvoerder had het optreden geen directe relatie met de marathon.