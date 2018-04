'Heerlijk, we gaan de bouwkeet in voor de nieuwe Coolsingel'

Van verkeersader vol auto's naar een groene boulevard voor voetgangers en fietsers. De Coolsingel in Rotterdam ondergaat een opknapbeurt van 60 miljoen euro die bijna drie jaar gaat duren. Op de dag na de marathon klinkt direct het startschot voor het begin van de werkzaamheden.

"Na drie jaar van plannen tekenen en vergaderen, gaat nu de schop erin. En dat is het heerlijkste moment. Eindelijk gaan we de bouwkeet in", zegt Adriaan Geuze van bureau West8. De architect van de nieuwe Coolsingel kijkt uit naar de bouwfase.

Tot maart 2021 zullen de werkzaamheden gaan duren. Alles gaat op de schop: ondergronds en bovengronds tot en met de winkelpuien. "Het grote nieuws is dat de voetganger de helft van de Coolsingel krijgt. Je hoeft straks niet meer op het verkeer te letten."

De huidige Coolsingel is een ontwerp uit de jaren zestig waarin het verkeer domineert. Er zijn twee rijbanen voor auto's van zuid naar noord, er is een brede middenberm voor het tramverkeer en daarnaast twee rijbanen van noord naar zuid. Architect Geuze noemt het een vierbaansweg zonder vangrails.

Dat verandert totaal. De autorijbanen worden teruggebracht van vier naar twee. Straks blijven alleen de twee rijbanen van zuid naar noord over en automobilisten zullen die twee kanten op gaan delen. Dat betekent dat de tweebaansweg van het Hofplein naar het Churchillplein verdwijnt en voetgangers- en fietsersgebied wordt.

Hier kunnen we straks flaneren langs bomen, kiosken en op terrassen en kan je koninklijk over de Coolsingel fietsen Adriaan Geuze

Speciale aandacht is er voor de bestrating en de verlichting. "We hebben voor de Coolsingel specifieke lantaarnpalen ontworpen waarbij we ons hebben laten inspireren door de art deco-verlichting op het bordes van het stadhuis uit de jaren twintig."

Ook de tegels passen qua kleur en stijl goed bij de oudere gebouwen van de Coolsingel, zoals het oude postgebouw, het stadhuis, de Bijenkorf en het Hotel Atlanta.

In de lente van 2021 moeten de werkzaamheden aan de Coolsingel zijn afgerond. "Ook ik vind dat lang duren en kan nauwelijks wachten", zegt architect Geuze. Vooral het werk ondergronds en het aanleggen van extra nooduitgangen voor de metro zijn complex en vergen veel tijd.