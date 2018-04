Rijnmond Running Team: vijf lopers vreten de ruim 42 kilometer

Tussen de duizenden deelnemers aan de marathon van Rotterdam liepen zondag ook de zes leden van het Rijnmond Running Team. Bijna allemaal haalden ze de finish.

Voor het team was het een dag van vreugde en verdriet. Fanatiekeling Jannie wist de barre tocht niet te volbrengen. Al ver voor het halve marathonpunt, moest ze opgeven.

Een bittere teleurstelling. Jannie had er zo naar uitgekeken en haar best gedaan om geld in te zamelen voor het goede doel. Maar de finish bleef buiten bereik.

Wie wel over de streep kwamen, waren de andere Rijnmond Runners (dit zijn officieuze tijden):

Jeroen: 4:38:33

Corine: 4:57:14

Joey: 4:17:22

Ernst-Jan: 4:45:09

Wesley: 4:08:51

De jarige coach Gerben ramde er zelf een toptijd van 2:50:00 uit. Hij is op z'n zachtst gezegd trots op het Rijnmond Running Team.

Als maandag de eerste spierpijn daar is, blikt het team nog eens terug op deze bizarre dag. Je hoort hun sterke verhalen sowieso maandagochtend tussen 08:00 uur en 08:30 uur op Radio Rijnmond.