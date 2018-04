Schade aan huis door warmteinstallatie op Heijplaat

De bewoner van een huis aan de Victorieuxstraat in Rotterdam-Heijplaat kan de nacht niet thuis doorbrengen. Zijn appartement is zondag beschadigd geraakt door een kleine explosie, veroorzaakt door een oververhitte warmteinstallatie.

Volgens de brandweer is er geen enorme schade, maar is het veiliger dat de bewoner niet thuis slaapt. In het appartement ligt onder meer gesprongen glas.

De bewoner was op het moment van de klap niet thuis. Waarom het misging met het leidingstelsel van de warmteinstallatie wordt onderzocht.