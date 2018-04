Deel dit artikel:











TERUGKIJKEN: Hoogtepunten van de marathon Rotterdam 2018

Het was een prachtige dag met een marathon die even mooi was. Kenneth Kipkemoi wist vriend en vijand te verrassen door als eerste over de streep te komen. De 58-jarige Dordtse thuiszorgmedewerkster Marian de Jong, lopend voor haar overleden man, kwam juist als laatste over de streep.

Bekijk hier alle hoogtepunten van de Marathon Rotterdam 2018: