Coolsingel in de steigers: eerste ochtendspits was 'even wennen'

"Per etmaal rijden 10 duizend auto's in beide richtingen over de Coolsingel, dus die afsluiting wordt natuurlijk gemerkt", vertelt Sander van Beurden, manager stedelijke bereikbaarheid. Sinds maandag is de Coolsingel van zuid naar noord afgesloten voor werkzaamheden.

De Coolsingel wordt de komende jaren verbouwd. Het moet een groene boulevard worden met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. In maart 2021 staat de oplevering gepland.

De eerste ochtendspits tijdens de afsluiting zorgde niet voor grote problemen. "Mijn eerste is indruk is redelijk", zegt Otto Blom, verkeersdeskundige bij Rotterdam Onderweg. "Er staan geen hele lange rijen. Het is sowieso even wennen voor de automobilisten."

Bericht gaat verder onder de tweet.



Maastunnel en Coolsingel

Automobilisten die van Rotterdam-Noord naar het zuiden rijden , kunnen wel gewoon over de Coolsingel rijden. Toch komen er bij Rotterdam Onderweg veel vragen binnen over waarom de Coolsingel tegelijkertijd met de Maastunnel dicht moet.

"Het was een heel moeilijke afweging", zegt Blom. "Uit onze berekeningen bleek dat het kon, maar we zullen merken dat het op de omleidingsroutes wat drukker is dan gebruikelijk. De extra reistijd is lastig in te schatten. We verwachten dat de pieken niet zo hoog zijn als bij de Maastunnel."

De al gemaakte omleidingsroutes voor de Maastunnel waren juist een reden om nu aan de verbouwing van de Coolsingel te beginnen. "De wegen zijn verbreed en stoplichten zijn aangepast. Dit past er nu heel goed in", vertelt Van Beurden. "In 2020 gaan de werkzaamheden aan de Van Brienenoord van start, dus we blijven bouwen en sjouwen in Rotterdam."

Bericht gaat verder onder de tweet.



In de gaten houden

De komende tijd wordt het verkeer op en rond de Coolsingel extra in de gaten gehouden. "We kijken waar we nog wat kunnen aanpassen of verbeteren. Het gaat dan om stoplichten anders afstellen bijvoorbeeld, dat soort zaken", zegt Blom. "Twee seconden kunnen al heel veel betekenen."

Rijd om het centrum heen, is één van de tips die Blom meegeeft aan automobilisten. "Nog handiger is met de fiets te gaan, als dat kan."