Politiegeweld neemt af, maar niet in Rotterdam

In Rotterdam is sprake van een lichte stijging van politiegeweld Foto: Politie.nl

Nederlandse agenten hebben in 2017 minder vaak geweld gebruikt bij politieoptredens dan een jaar eerder. Behalve in Rotterdam: daar was een lichte stijging te zien in de cijfers van de politie.

Het gaat in dit onderzoek van de politie om alle vormen van geweld die de politie gebruikt, zoals de wapenstok, pepperspray of het trekken van vuurwapens om bijvoorbeeld mensen te arresteren die zich verzetten.

Dat in Rotterdam een stijging van het politiegeweld is, is volgens de politie wel te verklaren. Een woordvoerder noemt als oorzaken de rellen na de verloren kampioenswedstrijd Excelsior-Feyenoord en de rellen tijdens het bezoek van de Turkse minister Kaya aan Rotterdam.

Stijging en daling

Landelijk gezien werd er vorig jaar in totaal 12.394 keer geweld gebruikt bij politieoptredens. In 2016 was dit nog 14.672 keer. In Den Haag is de daling bijna 20 procent ten opzichte van de afgelopen drie jaar. Het politiegeweld in Amsterdam nam ook af, maar blijft het hoogst van heel Nederland.

Rotterdam is niet het enige korps dat juist een stijging laat zien: ook in Limburg en Noord-Nederland is het aantal geregistreerde gevallen van politiegeweld toegenomen.

Incidenteel

"Politiemensen gebruiken geweld zo beperkt mogelijk en werken bij voorkeur de-escalerend", zegt Peije de Meij, portefeuillehouder Geweld van de politie. "Maar soms moeten politiemensen wel."

"Als je bedenkt dat de politie jaarlijks vele tientallen duizenden ‘burgercontacten’ per jaar heeft, dan blijft geweldgebruik incidenteel.”

Geweld in Rotterdam

Onlangs was er nog een geval van politiegeweld in Rotterdam tegen de 62-jarige dakloze Johan die uit het stadhuis werd gezet toen hij geen slaapplaats kon vinden.

Een Turkse man zou mishandeld zijn door de politie tijdens de rellen voor het Turks consulaat vorig jaar. Hij wil naar de ombudsman stappen om daar zijn beklag te doen over het politie-optreden.

In januari greep de politie met getrokken wapen in bij een geval van huiselijk geweld in Alblasserdam. De agenten waren getipt over een mishandeling, waarbij iemand betrokken was die een vuurwapen had.

Registratie

De politie is nog voorzichtig met het trekken van conclusies over de cijfers, maar gaat wel kijken of deze daling een trend is. Die voorzichtigheid is onder meer omdat 'geweldsaanwendingen' nog op verschillende manieren gemeten worden in de verschillende politie-eenheden.

Per 2019 komt er één registratiesysteem. Dit maakt het onder meer mogelijk om cijfers van de verschillende eenheden met elkaar te vergelijken, waardoor het politiekorps trends eerder kan waarnemen.