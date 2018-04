Post Marathon Day: hoe voelen de benen aan?

De dag na de marathon van Rotterdam, doen de Rijnmond Runners hun verhaal. Hoe voelen ze zich, hoe voelen de benen aan?

Samen met Rijnmond-nieuwslezer Gerben als coach hebben ze drie maanden toegewerkt naar dit grootse evenement en nu is het tijd voor herstellen, bijkomen en sterke verhalen vertellen.

Jannie

"Ik ben geheel niet in m'n race gekomen. Het heeft met m'n luchtwegen te maken. Ik had 'm dolgraag uit willen lopen. Ik heb lopen vloeken, huilen, gillen, lopen gooien met sponzen, maar het is verstandig geweest om te stoppen."

Ernst-Jan

"Ik hoorde dat het heel warm zou worden, dus ik ben iets langzamer gaan lopen. Op tijd drinken, op tijd je voeding nemen. En het is eigenlijk heel goed gegaan. Ik ben nu marathon master, omdat ik er tien heb gelopen."

Jeroen

"Het was geen makkelijke tocht. Het probleem was vooral de warmte en geen tempo kunnen houden. Het was een tegenvallende tijd, maar hij is binnen. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. En zonder negende geen tiende: ik wil ook marathon master worden."

Corine

"Ik mocht vooraan starten, maar dat doe ik dus nooit meer. Dat ging allemaal veel te snel, veel te rap met die Kenianen. Ik kon pas na 5 kilometer een rem vinden. Ik vond er helemaal geen reet aan in het begin. Na 27 kilometer heb ik m'n klok uitgezet, want ik moest het toch wel eens leuk gaan vinden. En dat lukte."

Joey

"Qua tijd ben ik niet helemaal tevreden, want ik wilde onder de 4 uur eindigen. Maar de Coolsingel was prachtig, ik kon er nog een klein sprintje uitgooien. Ik heb wel net een pr gelopen, maar m'n benen zijn ontploft."

Wesley

"Voor mij een dik pr. Ik ben heel erg tevreden. Ik kwam iemand tegen bij het laatste stukje en die zei: kom op we gaan het laatste stukje samen doen. Ik had gewoon een haas. Crooswijk vond ik heel mooi en dan de magische Coolsingel."

Gerben

"Vlak bij de kubuswoningen heb ik de Rijnmond Runners aangemoedigd. Ik had m'n startnummer nog op en kon dus het parcours weer op. De meeste heb ik voorbij zien komen en ik ben telkens 200 meter met ze mee gaan lopen."

Check hieronder de interviews met coach Gerben en Rijnmond Runners Joey, Jeroen en Corine na afloop van de marathon.