Huizen vrijgegeven na vondst verdacht pakketje in Berkel

Een aantal woningen in de straat is uit voorzorg ontruimd. Foto: Lizzy

Specialisten zijn maandag urenlang bezig geweest met een verdacht pakketje in Berkel en Rodenrijs. Het pakketje werd in de ochtend gevonden op een parkeervak aan het Kwelderplantsoen.

De politie vertrouwde het niet en ontruimde ongeveer tien woningen. Ook werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld.

"Ik werd mijn huis uitgezet, met hond en al", vertelt een bewoonster. Het pakket was tegenover haar huis gevonden. "Ik had al wel iets zien liggen, maar het leek op iets dat uit een auto gevallen was. Er ligt wel vaker iets."

Een week eerder was een brievenbus ontploft op de hoek van de straat. "Dat lijkt mij een typische kwajongensstreek."

Een op afstand bestuurbaar wagentje werd naar het pakket gedirigeerd om van dichtbij onderzoek te kunnen doen. Rond 16:00 uur werd de omgeving van het Kwelderplantoen vrijgegeven en konden de bewoners weer terug naar huis.

Volgens de politie zat in het pakketje een zogeheten 'instabiele stof'. De woordvoer kon niet zeggen om welke stof het gaat. Uit voorzorg is het pakketje op een braakliggend terrein tot ontploffing gebracht. Er is een monster genomen dat zal worden onderzocht bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).