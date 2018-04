Een aantal woningen in de straat is uit voorzorg ontruimd. Foto: Lizzy

Bomexperts van de politie doen samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek naar een verdacht pakketje in Berkel en Rodenrijs. Enkele woningen aan het Kwelderplantsoen en de Waddenweg zijn ontruimd, bevestigt de politie.

Het pakket was buiten, naast een container gevonden. Wat erin zit, wordt nog onderzocht. Aanvankelijk deed alleen de politie onderzoek, maar agenten riepen de hulp in van de EOD.

"Ik werd mijn huis uitgezet, met hond en al", vertelt een bewoonster. Het pakket was tegenover haar huis gevonden. "Ik had al wel iets zien liggen, maar het leek op iets dat uit een auto gevallen was. Er ligt wel vaker iets."

Een week eerder was een brievenbus ontploft op de hoek van de straat. "Dat lijkt mij een typische Kwajongensstreek.