WasteShark gaat strijd aan met plastic afval in Dordrecht

De WasteShark moet de Dordtse wateren schoon gaan houden. De op afstand bestuurbare waterdrone heeft een ‘haaienbek’ die plastic afval en kroos uit het water kan halen. Wethouders Reynvaan en Van der Linden gaven met heemraad Cock Sas het startsein voor de proef.

Het project loopt sinds maandag in de Spuihaven aan de oostzijde van de Vriesebrug in Dordrecht. Over drie maanden moet duidelijk zijn of de haaienbek ook daadwerkelijk werkt.

'Haaienbek'

De WasteShark kan meer dan alleen maar afval en kroos verzamelen. Het apparaat heeft ook sensoren die zaken als waterdiepte, -temperatuur en het zuurstofgehalte in het water kan meten.

De inzet van de Waste Shark verbetert de waterkwaliteit en draagt zo bij aan een schone en aantrekkelijke omgeving, zeggen de partners van het project.

Het apparaat is al getest in het Rotterdamse havengebied, maar het is voor het eerst dat deze zal worden gebruikt in stedelijk gebied.

Thirza Monster van aannemer Cirkellab licht toe: “In een stad is het natuurlijk heel anders; smallere stukken water en moeilijk begaanbare delen. Dus we gaan testen of dat net zo goed gaat."

Kosten besparen

De gemeente wil met het gebruik van de WasteShark kosten besparen. Het werk wordt nu nog allemaal met de hand gedaan en de drone moet het sneller kunnen doen. Er varen nu nog elke maandag twee mensen de firma Krinkels door de haven om afval op te vissen. Dat levert elke week drie vuilniszakken vol afval op.​

Helemaal nutteloos is dat opgeviste afval niet: de gemeente wil er iets van laten maken. Een van de ideeën is om het om te zetten in een kunstwerk.