White Collar Boxers knokken record bijeen voor LymphCo

Een recordbedrag van 72 duizend 148 euro boksten Rijnmondregio-ondernemers van Marichelle de Jong's White Collar Boxing-foundation in de Rotterdamse Wingshotel-hangar afgelopen weekend bij elkaar voor Prins Bernard van Oranje's strijd tegen lymfeklierkanker.

In aansprekende stijl-navolging van de populaire Netflix-serie 'Peaky Blinders' gingen onder de bezielende begeleiding van de oud middengewichtkampioene en de helaselijke ervaringsdeskundige Bernard van Oranje, 2 paar vrouwen en 7 duo's mannen vrijdagavond in het gelegenheidsbokswalhalla met elkaar op de vuist.

Ongeveer een op de vijftig mensen krijgen jaarlijks de diagnoseklap te verwerken. Dat zijn alleen al in Nederland al vierduizend nieuwe lymfeklierkankergevallen per jaar en dit aantal patienten neemt hand over hand toe, stelt WCB-woordvoerder de Jong.

De vechtlust van deze toegewijde amateurboksers en hun gulle achterban en aanhang staat dan ook symbool voor voor het gevecht dat duizenden Nederlanders dag in dag uit voeren tegen de gevreesde ziekte.

De Loopuyt Fight Clubboksclinics van Marichelle de Jong en de Max Verstappen meet and greet plus helikoptervlucht met de oranjetelg op, rond en boven Zandvoort brachten met ruim 15.000 per veilingbod het meest geld voor doortastend onderzoek op.

Vlogger Jack F Kerklaan woonde het emotionele spektakel-lustrum in het gastvrije hotel Wings op het Rotterdam The Hague Airport terrein bij.