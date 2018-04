Vmbo’s Edudelta in Sommelsdijk en Middelharnis gered

De vmbo-vestigingen van het Edudelta College in Sommelsdijk en Middelharnis worden overgenomen door de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee (RGO) Middelharnis.

Daarmee is het onderwijs op die twee locaties definitief verzekerd van voortbestaan en hoeven leerlingen en personeel niet te verhuizen. De twee locaties huisvesten ruim vijfhonderd leerlingen. De RGO heeft 1200 leerlingen.

Keuze

Het gaat om de opleidingen ‘tech’ in Middelharnis en ‘groen’ in Sommelsdijk die worden overgenomen door de RGO en CSG Prins Maurits. In klas 3 en 4 wordt voor de beroepsgerichte vakken met elkaar samengewerkt. Hierdoor kunnen alle profielen door beide scholen worden aangeboden.

Adam van Heest, rector van CSG Prins Maurits, is blij met die keuzevrijheid voor ouders en leerlingen: “Dat is belangrijk, omdat er met het nieuwe schooljaar geen verschil meer is in aanbod tussen het openbaar en christelijk onderwijs. Daar waar leerlingen werken aan hun beroepsvaardigheden kunnen we elkaar vinden.”

Beroepscampus

Ook de geplande nieuwbouw van de beroepscampus gaat door. Daar worden de beroepsgerichte vakken in de bovenbouw vanaf 2020 verzorgd.

Het Edudelta college heeft in totaal vier locaties: Barendrecht, Goes, Middelharnis en Sommelsdijk. In Goes wordt het onderwijs overgenomen door de Zeeuwse scholengroep Pontes.

Voor de mbo-opleidingen in Barendrecht en Middelharnis zijn nog gesprekken gaande, laat Wies Hulsen, adviseur van het Edudelta, weten. Zij is blij met deze vorderingen. “Vooral voor de leerlingen is het fijn dat het onderwijs gewoon hier door kan gaan.”

Teruglopende leerlingaantallen

Het Edudelta college stopt met het aanbieden van onderwijs per augustus 2018. De school had te maken met terugwijkende leerlingaantallen, waardoor de school ook in financiële problemen kwam.

De schoolleiding wilde dit het hoofd bieden door te fuseren met de Lentiz Onderwijsgroep, maar dat zou 11 miljoen euro kosten en dat was te duur voor minister Slob van Onderwijs. Daarom is besloten het onderwijs stop te zetten.

Op het Edudelta College zitten momenteel duizend vmbo-leerlingen en zeshonderd mbo-studenten. Basisschoolleerlingen die na groep 8 naar het Edudelta zouden gaan, kunnen zich blijven inschrijven.