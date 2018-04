De Nooijer: "Natuurlijk zitten de play-offs al in ons hoofd"

FC Dordrecht is als periodekampioen al zeker van deelname aan de play-offs om promotie naar de eredivisie. Maar freewheelend richting het einde van de competitie, dat wil Gérard de Nooijer niet laten gebeuren.

"Natuurlijk zit het in het hoofd," zegt de trainer van FC Dordrecht op Radio Rijnmond, in een vooruitblik op de uitwedstrijd tegen MVV van maandagavond. "Geen kaarten oplopen, geen blessures. Maar als je bijvoorbeeld twee uur in een bus hebt gezeten, dan vlieg je er toch op. Qua stand maakt het niet zoveel uit waar wij eindigen, maar wij willen gewoon nog wat wedstrijden winnen."

De Nooijer mist Andreas Calcan en Robert Mutzers, twee spelers met scorend vermogen. Toch denkt hij dat er in Maastricht iets te halen valt. Sowieso wil hij een andere instelling bij zijn ploeg zien, dan vrijdag tegen Jong AZ (3-1). "Er waren spelers die op 60% de wedstrijd wilden afwerken. Dus die heb ik ook gewisseld. Wij kunnen niet freewheelend richting de nacompetitie gaan," aldus De Nooijer die dus rekent op een resultaat tegen MVV.